Effetto Venezia, musica dal mondo. Concerti, talk, recital e mostre

A pochi giorni dall’inaugurazione di Effetto Venezia, fervono i preparativi per la trentanovesima edizione della kermesse estiva livornese che si svolge nel caratteristico quartiere della Venezia e dedicata quest’anno a “La musica dal mondo”. Oltre centosessanta tra concerti, talk, progetti speciali, contest musicali, recital, seminari, esibizioni di strada, mostre per un Effetto Venezia che si annuncia come un’edizione da record. Alla base di tutto il filo rosso che lega l’una all’altra le proposte attraverso il tema scelto dalla direttrice artistica Grazia Di Michele: “La musica dal mondo. Suoni di terra e di mare”. Artisti del calibro di Noa, Toquino, Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Bungaro, Franco Mussida, Rossana Casale, Patrizio Fariselli (Area) e Stefano Fariselli, Ziad Trabelsi, Theofilo Chantre e tanti altri saranno protagonisti della “full immersion” musicale che per cinque giorni trasformerà Livorno in una capitale della musica. Sui palchi di Effetto Venezia sono attesi cantanti e gruppi emergenti di grande talento, orchestre classiche e jazz, esibizioni di artisti di strada, mentre personaggi di spicco del mondo musicale, da Peppe Vessicchio a Red Ronnie, daranno vita a incontri su temi di cultura e di attualità musicale. "La musica dal mondo è quella che contamina ovunque, in maniera sana, la creazione e l’ascolto di altra musica – ha affermato Grazia Di Michele - artisti che arrivano da questo “altrove”, ma che accoglie anche quegli italiani che hanno fatto della contaminazione una loro cifra stilistica molto precisa". Come di consueto l’organizzazione della kermesse è stata affidata alla Fondazione LEM braccio operativo del Comune per l’organizzazione dei grandi eventi di taglio turistico. Sono ben 18 le aree di spettacolo, a partire da Piazza del Luogo Pio che rivestirà il ruolo di “main stage”. Qui si terranno sia i talk con gli ospiti che dialogheranno con Grazia Di Michele (i già citati Peppe Vessicchio e Red Ronnie e poi Roberta Giallo, Papiro, Francesca De Fazi, Garrison, Marco Bruciati), che i concerti e le altre esibizioni: da Noa a Enzo Avitabile, da Eugenio Bennato a Dolcenera, da Ziad Trabelsi a Matthew Lee passando da Francesco Tricarico.

Anche le due Fortezze livornesi ospiteranno, come di consueto, dei palchi. In Fortezza Nuova si esibiranno Bungaro, Eleonora Bianchini, Toquinho & Camilla Faustino, Pamela D’Amico, Teofilo Chantre, Franco Mussida e Rossana Casale.

In Fortezza Vecchia il Collettivo T.E.M.P.O., Patrizio Fariselli (Area) e Stefano Fariselli, due proposte del Mascagni Festival - una delle quali prevede la performance di Stefania Sandrelli - e lo spettacolo dei Mayor Von Frinzius diretti da Lamberto Giannini. Tutto il programma giornaliero è consultabile su www.effettovenezia.it