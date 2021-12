Capoliveri (Isola dElba-Livorno), 30 dicembre 2021 – Un 68 enne elbano, F.B., residente a Porto Azzurro, è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale dalla dinamica ancora da chiarire avvenuto ieri attorno alle 11 in località Valdana, lungo la provinciale Portoferraio- Porto Azzurro. Per gli accertamenti e le cure del caso per l'uomo si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Livorno, dove è stato trasferito con l'elisoccorso . Secondo una prima ricostruzione, il 68 enne, facendo tutto da solo, è caduto dal suo ciclomotore mentre stava affrontando una semicurva. Nella caduta potrebbe aver picchiato la testa, ma non è da escludere che lo stato confusionale in cui è stato trovato - pur rimanendo sempre cosciente – dai soccorritori possa essere riconducibile ad una precedente patologia. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato i volontari della Misericordia di Portoferraio con il medico di turno sulla loro ambulanza. Valutata la situazione, è stato fatto arrivare da Grosseto l'elicottero Pegaso 2 che è atterrato in un campo vicino al luogo dell'incidente e, preso a bordo il paziente, lo ha trasferito nella città labronica.

