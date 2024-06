Livorno, detenuto evade dalla sezione di alta sicurezza del carcere

Livorno, 22 giugno 2024 – “Una nuova evasione ‘annunciata’: dal carcere di Livorno è evaso un detenuto originario di Pozzuoli della sezione di alta sicurezza (ce ne sono circa un centinaio su un totale di 300 detenuti e un livello alto di sovraffollamento e contestualmente di carenza organici) e dunque particolarmente pericoloso”. Ne dà notizia il segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, che aggiunge: “E’ da settimane che, quotidianamente, lanciamo, inascoltati, l’allarme sulla situazione gravissima in cui versano gli istituti dopo la fuga solo un paio di giorni fa dal carcere di Chiavari di un detenuto di nazionalità marocchina che al termine del lavoro non ha fatto rientro in istituto. Le evasioni e i tentativi di fuga, dall’inizio dell’anno sono aumentate del 700%, e senza la pronta risposta del personale e comunque la cattura degli evasi ci troveremmo con decine di persone pericolose in giro”.