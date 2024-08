Evasione fiscale e previdenziale, albergo del Livornese pagava “fuori busta” 28 dipendenti

Livorno, 12 agosto 2024 – La Guardia di finanza ha scoperto un albergo della costa livornese che, nei confronti di ben 28 lavoratori dipendenti, corrispondeva compensi «fuori busta» per oltre 20mila euro, registrandoli fittiziamente nella documentazione contabile quali «rimborso spese» per evadere le ritenute assistenziali, fiscali e previdenziali. Nel corso dello stesso controllo, condotto in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, i finanzieri hanno individuato anche «un ulteriore lavoratore impiegato totalmente in nero e sono state contestate anche ritenute non operate/versate per oltre 5mila euro e sanzioni amministrative per ulteriori 3mila euro».