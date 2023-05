Festa per il riuso al centro in via Cattaneo: sensibilizzare al consumo consapevole

Livorno, 3 maggio 2023 – Dopo il successo registrato lo scorso anno con la prima edizione il Comune di Livorno e Aamps/RetiAmbiente, in collaborazione con la Cooperativa sociale Brikke Brakke, organizzano la seconda edizione dell’evento ’RI-LIFE LIvorno in Festa per il RIuso’. L’appuntamento sarà dal 5 al 7 maggio al Centro del riuso creativo Evviva in via Cattaneo 81 a Livorno.

L’iniziativa è stata presentata ieri all’interno del Centro del riuso in via Cattaneo. L’obiettivo primario è sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza al consumo consapevole e a prestare maggiore attenzione a cosa si deve inevitabilmente buttare e a cosa invece può essere riutilizzato.

A questo evento parteciperanno anche gli alunni del professionale Orlando (dell’Isis Buontalenti-Cappellini-Orlando). Tutti i giorni sarà presente un punto SWAPP, ovvero l’angolo dedicato al baratto delle T-Shirt per bambini, ragazzi ed adulti. Ai partecipanti sarà dato in regalo un biglietto della lotteria.

"In palio ci saranno le biciclette – ha annunciato la vice preside Alessandra Sian – restaurate dalla Ciclo Officina dell’indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica della Scuola Professionale Orlando".

Sarà questa una kermesse ricca di appuntamenti dedicati ai temi della sostenibilità e del riutilizzo degli oggetti da riportare a nuova vita.

Tra gli appuntamenti domenica 7 maggio dalle 15.30 alle 16.30 Green School: presentazione del progetto e delle buone pratiche da parte dei bambini e dei ragazzi delle scuole cittadine.

L’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello ha sottolineato: "Il tema centrale è quello del riuso. Vedo che sta prendendo piede la pratica del riuso anche perché probabilmente tra i giovani si è diffuso il tema del consumo consapevole".