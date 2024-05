Piombino è sulla strada giusta. Inaugurata la via per il porto

PIOMBINO (Livorno)

Nuovo accesso al porto nord di Piombino. È stata inaugurata ieri mattina la nuova bretella Gagno-Terre Rosse che collega la via di accesso alla città, alle aree nord del porto e alle nuove aree industriali. Compresi i terreni dove sorgerà la nuova Acciaieria Metinvest Danieli e gli impiantI Jsw. In attesa della realizzazione del I° lotto dei lavori del prolungamento della statale 398 fino allo scalo portuale, la nuova viabilità fungerà da primo passo per lo snellimento del traffico verso la città, fino ad oggi tappa obbligatoria per accedere alla nuova area nord del porto.

"L’intera zona di Piombino ne trarrà vantaggio - ha evidenziato il presidente della Regione e commissario straordinario per le opere dell’area portuale ed industriale Eugenio Giani - l’opera entrerà in funzione tra qualche settimana, ed è bello che la rotatoria di accesso porti la scritta ’Città di Piombino’, per me un orgoglio. E’ stata realizzata in tre anni e ha avuto un costo di circa 15 milioni di euro. La bretella sarà in futuro collegata ai due lotti della 398 in corso di realizzazione o progettazione (il primo è già cantierizzato, ndr) dell’Anas. Ciò completerà, migliorandolo, l’assetto infrastrutturale che servirà allo sviluppo del porto, sia industriale che turistico, ma anche alla viabilità locale. Gli operatori portuali ed economici, oltre che i singoli cittadini, sono destinati a trarne vantaggio".

I lavori sono stati condotti dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il presidente AdSP Luciano Guerrieri ha evidenziato come "questa infrastruttura è strategica per la valorizzazione delle nuove aree del porto della zona Nord, che si estendono su una superficie di circa 300.000 mq di piazzali e banchine con fondali fino a -20 metri, quest’ultime in gran parte già realizzate ed operative e in parte in corso di completamento. L’opera non serve soltanto a collegare nell’immediato le nuove aree portuali commerciali-industriali a Nord del porto di Piombino, ma sarà funzionale anche alla connessione con il 1° lotto del prolungamento della strada 398 Montegemoli-Gagno, in corso di realizzazione da parte di Anas". Non solo.

"La nuova viabilità sarà anche un punto di ripartenza del prolungamento del 2° lotto della statale 398 fino alle aree portuali dedicate principalmente ai traghetti, opera complessa, per le quali l’Adsp sta sviluppando la relativa progettazione, per procedere entro breve con l’appalto. Infine – ha concluso Guerrieri – il tratto stradale servirà anche come punto di connessione con le nuove aree dedicate alla nauica da diporto con centinaia di posti barca e alla relativa cantieristica denominate Polo della Chiusa, nonché con le restanti aree costiere del Quagliodromo fino al porto di Tor del Sale". Anche il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ha voluto sottolineare l’importanza strategica dell’intervento. "Il presidente Guerrieri aveva promesso che l’opera sarebbe stata completata prima dell’estate e sono contento di notare che ha mantenuto l’impegno. Con la cantierizzazione del primo lotto la priorità è ora quella di accelerare i tempi per la realizzazione del secondo lotto". "Sono tutti passi importanti in vista del definitivo rilancio del porto di Piombino" ha concluso la vicecommissaria Roberta Macii.

Maila Papi