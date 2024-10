Fondazione Marevivo, a Livorno tappa campagna 'Il mare a scuola'

Livorno, 28 ottobre 2024 – Tappa a Livorno, a bordo della motonave Patrizia, della campagna educativa "Il Mare a scuola" della Fondazione Marevivo in collaborazione con la Msc Foundation. Finalità dell'iniziativa è la promozione di una "cultura del mare" e della conoscenza dell'ambiente a partire dai banchi di scuola.

La Campagna, spiega una nota, farà la sua tappa conclusiva a Genova (30-31 ottobre), per poi proseguire in tutte le sedi istituzionali fino a quando non verranno raggiunti gli obiettivi che si prefigge.

Con questa iniziativa, Marevivo chiede al ministero dell'Istruzione e del merito di diffondere al più presto nelle scuole attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, in particolare del mare e delle acque interne, come previsto dall'art. 9 della "Legge Salvamare".

Testimonial della campagna una giovane e famosa coppia televisiva, l'attrice Giusy Buscemi e il regista Jan Michelini. Oggi a Livorno numerosi gli incontri con autorità politiche e istituzionali, rappresentanti del mondo scientifico, culturale e dei media, che si sono dati appuntamento per sostenere l'iniziativa. In programma anche una tavola rotonda con numerosi interventi e tante attività di educazione ambientale dedicate agli studenti: seminari e laboratori innovativi e sperimentali sull'acidificazione degli oceani e le sue conseguenze sull'ecosistema marino.

A bordo, allestita anche una sala immersiva "Dal grande al piccolo" per "ascoltare" la voce dei cetacei proveniente dalle profondità degli oceani e scoprire cosa c'è alla base del funzionamento del mare. Un sondaggio Swg, ricorda Marevivo, ha evidenziato che sette italiani su 10 non sono a conoscenza delle funzioni principali del mare. Il 60% si dice preoccupato per la sua salute e il 58% insoddisfatto dalle azioni di Governo per tutelarlo.

Per Rosalba Giugni, presidente Marevivo, "è fondamentale conoscere il ruolo e l'importanza dell'ecosistema marino, attraverso la formazione scolastica a tutti i livelli, per stimolare l'uomo a difenderlo, piuttosto che a depredarlo" . Sulla Motonave Patrizia presente anche la mostra itinerante di Marevivo "Only One - One planet, one ocean, one health" sulla transizione ecologica.