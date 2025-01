Livorno, addio all’ex consigliere comunale Francesco Bastone. Aveva 55 anni

Livorno, 22 gennaio 2025 – E’ morto a 55 anni Francesco Bastone, ingegnere, già consigliere comunale a Livorno dal 2014 al 2019 durante la giunta retta dal sindaco Filippo Nogarin.

“Ciao Francesco – si legge sui social in un messaggio del Movimento 5 Stelle di Livorno – È con grande dolore ed estrema tristezza che comunichiamo che il nostro amico Francesco Bastone non è più tra noi. La sua scomparsa ci addolora immensamente, ma anche in un momento così triste vogliamo dire che per tutti noi ha rappresentato un grandissimo onore averlo conosciuto e aver vissuto assieme a lui una bella parte del nostro percorso politico e personale. Francesco brillava per la simpatia a dir poco contagiosa, la vivace intelligenza e per l’estrema correttezza: doti naturali per le quali è stato il nostro primo capogruppo, molto apprezzato anche dagli esponenti delle altre forze politiche. Ci stringiamo alla moglie Cristina, alle figlie Giulia e Eleonora, a tutta la sua famiglia e ai suoi cari. Che la terra ti sia lieve, caro Francesco”.

Messaggio di cordoglio anche di Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini, deputato, e Irene Galletti, presidente del Gruppo M5s Toscana: “Con immenso dolore apprendiamo della prematura scomparsa di Francesco Bastone, una figura di grande valore umano e professionale per la nostra comunità politica, e che ha servito con dedizione la comunità livornese come consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle - scrivono - Francesco si è sempre contraddistinto per la sua serietà, il suo spirito collaborativo e la profonda passione con cui ha affrontato il suo impegno politico. La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di condividere con lui un tratto di cammino”.

"In questo momento di dolore - concludono Ricciardi, Quartini e Galletti -, ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, e a tutti i suoi cari, a cui va il nostro più sentito pensiero”.

Il funerale sarà celebrato oggi alle 15,30 nella chiesa di san Jacopo in Acquaviva a Livorno.