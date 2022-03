"Fuggite dall’inferno della guerra"

"A Livorno con un pullman sono già arrivati 40 bambini dall’Ucraina. Saranno ospitati dalle nonne e mamme che lavorano qui". Lo fa sapare padre Yuri Machalaba della chiesa greco-ortodossa di San Vladimiro e Olga di Livorno. Da qui è anche già partito il primo carico di aiuti per la popolazione ucraina. Intanto con due auto sono partiti per la Polonia Olga Bulakhovska 35 anni ucraina, arrivata 17 anni fa in Italia, il marito Miguel Citi 36 anni livornese, con un amico Martin e i genitori di Miguel, Michela e Nevo. Scopo del viaggio, portare in salvo le tre figlie del fratello di Olga: Yaroslava di 7 anni, Sofia di 14 anni e Anastasia 22 anni del fratello di Olga, la loro mamma Okana e la loro nonna Teresa. Sono scappate da Leopoli, città dell’Ucraina a 70 km dal confine con la Polonia. Nell’abbandono della loro patria, c’è anche il dramma della separazione dagli uomini della famiglia che hanno scelto di restare per difendere la loro terra. "Le mie nipoti, la loro nonna e mia cognata sono arrivate a Varsavia dove siamo giunti anche noi sabato. - ci racconta Olga - Loro ce l’hanno fatta grazie a due volontari (un bielorusso e un polacco che studiano in Polonia all’università) che in auto le hanno accompagnate dalla frontiera con l’Ucraina fino a Varsavia. A poca distanza dalla frontiera hanno dovuto lasciare l’auto perché la strada era bloccata da una lunghissima fila di mezzi. Mio fratello le ha scortate con il figlio di 19 anni fino al confine polacco. Lì si sono separati: mio fratello e mio nipote sono dovuti rimanere in Ucraina. Sono stati già chiamati per essere arruolati". L’abbraccio straziante e via in auto per ore fino a Varsavia. Poi l’abbraccio con i familiari arrivati dall’Italia, che le hanno prese in ...