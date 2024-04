Furti nei ristoranti a Castiglioncello, due denunciati

Castiglioncello (Livorno), 16 aprile 2024 – Due denunciati – un 23enne e un 33 enne, entrambi rumeni – per furto aggravato in concorso e uno dei due anche per violazione del divieto di ritorno nel comune di Rosignano Marittimo.

I carabinieri erano intervenuti nella notte del 30 marzo in due ristoranti di Castiglioncello dove, nottetempo, si erano verificati dei furti con scasso. I titolari, al momento di aprire le attività al pubblico, avevano scoperto che ignoti, dopo aver infranto alcune vetrine, erano entrati nei locali e avevano portato via il denaro contante contenuto nei registratori di cassa per un totale di circa 500 euro, un pc portatile e sei palmari. Le vittime si erano quindi rivolte ai militari della Stazione di Castiglioncello che hanno avviato le indagini ricostruendo i passaggi di vetture e di persone nell’arco orario di interesse, anche grazie ai filmati di alcune telecamere della zona, sia pubbliche che private.

Dopo aver raccolto una serie significativa di elementi, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei due denunciati, già noti per reati specifici.