Giallo sulle 500 firme della Lista Guarducci Sindaco. Esposto in Procura

Livorno 8 maggio 2024 - Andrea Dinalli, capolista, e Alessandro Guarducci, candidato sindaco per la lista civica Guarducci Sindaco, appoggiati dal centrodestra, presenteranno un esposto alla Procura perché martedì pomeriggio i delegati della lista hanno depositato all'ufficio elettorale del Comune di Livorno una prima parte delle firme raccolte per i candidati. Mercoledì mattina 8 maggio un altro delegato della lista si è recato di nuovo in comune per completare il deposito delle firme e qui gli operatori dello sportello hanno riferito che le firme depositare martedì erano sparite. Firme recuperate l'8 maggio dopo una ricerca frenetica. Ma agli incaricati della lista non è stata rilasciata la ricevuta dell'avvenuto deposito delle 500 firme raccolte. Di qui l'esposto alla Procura.

M.D.