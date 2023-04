Giornata della sicurezza sul lavoro, gazebo di UilTucs a Livorno

Livorno, 27 aprile 2023- In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, venerdì 28 aprile, la UILTuCS Toscana, il sindacato della UIL per il commercio, il turismo e i servizi, sarà presente, per tutta la giornata a Firenze, Livorno e Arezzo con i suoi gazebo.

L’intento è quello di fornire informazioni utili alle lavoratrici e ai lavoratori e sviluppare una cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

“In Toscana i dati sugli infortuni sul lavoro sono in aumento del 23%, come rileva l’Inail, le denunce di malattie professionali del 14% - ricorda il segretario generale di UILTuCS Toscana Marco Conficconi - la nostra battaglia per promuovere una maggiore consapevolezza ed una radicata cultura della sicurezza, è quotidiana e capillare”.

A Firenze il gazebo della UILTuCS sarà in piazza Santissima Annunziata, a Livorno in piazza Grande e ad Arezzo in piazza S.Jacopo. I rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza, insieme ai responsabili di area, distribuiranno brochure e parleranno con le lavoratrici ed i lavoratori per sensibilizzarli sul tema. Quest’anno la Uil, tra l’altro, sul portale www.zeromortisullavoro.it, ha ideato un gioco on line rivolto ai più giovani, per insegnare loro sin da ora la consapevolezza del rischio.