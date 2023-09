Gnl dal Texas per la Golar Tundra, in porto a Piombino arriva una nuova gasiera

Piombino (Livorno), 11 settembre 2023 – In arrivo al porto di Piombino una nuova nave gasiera: è la Orion Monet, il cui arrivo è previsto il 2 ottobre.

La nave ’lng tanker’ è stata costruita nel 2022 e naviga sotto bandiera di Malta. E’ lunga 293 metri e larga 46: ha quindi dimensioni simili alla Golar Tundra alla quale si affiancherà per il travaso del gas liquido con un a manovra del tutto simile a quella svolta dalla Maran Kalymnos avvenuta nel maggio scorso.

Quindi, come stabilito nelle prescrizioni di sicurezza, ingresso nel porto di notte dopo la partenza dell’ultimo traghetto per l’Elba. La gasiera sarà scortata dai rimorchiatori Neri e seguita dagli ormeggiatori del porto, la manovra sarà svolta dopo le 23. Le regole stabiliscono anche che, in caso di maltempo con vento superiore a 25 nodi, l’operazione venga posticipata.

Mentre il primo carico di gas era arrivato dall’Egitto, questa volta il rigassificatore di Snam sarà rifornito con gas proveniente dagli Stati Uniti e in particolare dall’impianto di liquefazione di Corpus Christy in Texas. Si tratta di un complesso industriale recente che ha notevoli capacità produttive.

La possibilità di acquistare il Gnl in diverse parti del mondo rappresenta proprio il punto di forza dei rigassificatori. Infatti in questo modo oltre a un vantaggio strategico (non dipendere da nessun Paese), si può avere un vantaggio economico, andando a comperare il gas dove il prezzo è più conveniente.

La nave Orion Monet sarà solo la prima delle gasiere previste a ottobre, che arriveranno in porto a Piombino con cadenza settimanale. Intanto ieri a Savona il comitato provinciale ’No al rigassificatore’ ha organizzato una protesta in spiaggia a cui hanno aderito 10mila persone contro il progetto che prevede fra tre anni lo spostamento da Piombino della Golar Tundra nella rada antistante Vado e Savona.