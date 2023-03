Grande successo del campionato provinciale di scacchi in Fortezza nuova: tutti i nomi dei partecipanti

Un momento delle gare di scacchi

Livorno, 14 marzo 2023 – I numeri parlano da soli. Un movimento di oltre cinquanta tesserati, tre corsi settimanali al museo di storia naturale e all'associazione Lady Monica e una campionessa nazionale in carica.

Stiamo parlando dei giovani dai sei ai diciotto anni che praticano il "nobil giuoco" a Livorno e che l’altro giorno si sono sfidati al campionato provinciale giovanile di scacchi nella suggestiva sala degli Archi della Fortezza nuova a Livorno, anche per ottenere il visto per partecipare alla finale del campionato italiano giovanile che si svolgerà a luglio a Tarvisio, dove la livornese Greta Viti dovrà difendere il titolo conquistato a Palermo nel 2022 con un clamoroso 9 su 9.

Fra i trentatré partecipanti provenienti da tutta la Toscana anche cinque 2016 esordienti assoluti, tutti provenienti dalla scuola di scacchi "Carlo Falciani" che si svolge tutti i sabato pomeriggio al Museo di storia naturale.

Dopo cinque combattutissimi turni, ecco i risultati. Nel misto under 18-16-14 vince Raul Barbetti (Livorno scacchi) con 4,5 punti. Si laurea campione provinciale e si qualifica per la finale. Si qualifica anche Elia Rossi (Livorno scacchi).

Campione provinciale under 16 Gianfilippo Bottoni (Livorno scacchi) e campione provinciale under 14 Samuel Chegai (Livorno scacchi). Nell'under 12 vince Emanuele Peruzzi (Empoli scacchi) con 5 su 5. Al secondo posto con 4 su 5 Mario Federico (Livorno scacchi) che si laurea campione provinciale e si qualifica per la finale. Terzo posto per Pietro Masi (Livorno scacchi) e Lorenzo Battimelli (Livorno scacchi) al suo primo torneo.

Nel misto under 10-8 vince Giorgi Lomtadze (La Torre Pisa) con 5 su 5. Al secondo posto Samio Leoni (Livorno scacchi) con 4 punti che si laurea campione provinciale under 10 e si qualifica per la finale. Terzo posto per Gabriele Lo Blanco (Livorno scacchi) che alla sua prima uscita si qualifica alla finale con 3 punti e mezzo e per il piccolissimo Luca Doronzo (Livorno scacchi) che con i suoi sei anni e mezzo si laurea campione provinciale under 8 e si qualifica per la finale.

Titolo di campionessa provinciale under 8 per la piccolissima Greta Valentini (Livorno scacchi), sei anni e mezzo.

Il torneo si è svolto in un clima di perfetto fairplay sotto la direzione dell'arbitro internazionale Leonardo Bartolini di Firenze ed è stato organizzato da ASD Livorno scacchi APS con la collaborazione di Fortezza nuova.

Domenica 19, meteo permettendo, Livorno si trasformerà in Marostica, con la partita vivente in costume che si svolgerà alla Fortezza nuova alle 15.30 organizzata dalla Livornina in collaborazione con Livorno scacchi e con il patrocinio del Comune di Livorno in occasione dell'anniversario dell'elevazione di Livorno a città il 19 marzo del 1606.