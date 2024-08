Maltempo, Castiglioncello colpita da maxi grandinata. “Chicchi come palle da tennis”

Castiglioncello (Livorno), 27 agosto 2024 – Chicchi di grandine delle dimensioni di palle da tennis a Castiglioncello. Nel primo pomeriggio un fronte temporalesco ha colpito in pieno la località di mare con ancora molti turisti. E c’è stato un fuggi fuggi dalle spiagge per cercare di schivare quelli che sembravano come veri e propri proiettili dal cielo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Qualche danno ai tendaggi esterni delle case, alle tettoie e ai gazebo, che sono stati perforati dalla grandine stessa. Impressionante la situazione in mare, con i grossi chicchi che cadevano increspando l’acqua.

La situazione è piano piano tornata alla normalità ma appunto ci sono stati alcuni danni. Il tutto in una giornata di allerta gialla per la parte centro sud della Toscana (ma non esplicitamente per la zona di Livorno). Diversi i temporali che hanno colpito la regione.