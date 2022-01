Cinquantamila mascherine Ffp2. Le ha acquistate il Comune di Cecina per far fronte alla nuova emergenza contagi che ormai, con la variante Omicron, sono dilaganti. Anche se le conseguenze sono meno gravi grazie ai vaccini, è comuque necessario ridurre i casi che inevitabilmente, visto l’alto numero, fanno salire la pressione sugli ospedali. Il Comune di Cecina si è mosso per tempo. L’acquisto delle 50mila mascherine Ffp2 è stato fatto lo scorso 30 dicembre. Nei prossimi giorni il Comune...

Cinquantamila mascherine Ffp2. Le ha acquistate il Comune di Cecina per far fronte alla nuova emergenza contagi che ormai, con la variante Omicron, sono dilaganti. Anche se le conseguenze sono meno gravi grazie ai vaccini, è comuque necessario ridurre i casi che inevitabilmente, visto l’alto numero, fanno salire la pressione sugli ospedali. Il Comune di Cecina si è mosso per tempo. L’acquisto delle 50mila mascherine Ffp2 è stato fatto lo scorso 30 dicembre. Nei prossimi giorni il Comune "informerà la popolazione sulle modalità di distribuzione", che avverrà a titolo gratuito. Lo ha reso noto ieri lo stesso Comune, ricordando che a seguito del recente aumento dei contagi da Covid-19 causato della variante Omicron, le mascherine Ffp2 sono divenute obbligatorie nei teatri, nei cinema, nei locali di intrattenimento e per le manifestazioni sportive all’aperto e al chiuso e ancora sui mezzi di trasporto pubblico, dai treni ai bus, e inoltre, per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo.

Anche il Comune di Castagneto si è mosso in questa direzione. Tremila mascherine di tipo Ffp2 saranno distribuite dai volontari di Croce Rossa e Misericordia nel Comune di Castagneto Carducci nella mattina di sabato , 8 gennaio. Due mascherine a testa, fino ad esaurimento scorte, a tutti coloro che si presenteranno presso una delle 3 postazioni allestite a Donoratico in Piazza della Chiesa, a Castagneto in Piazza del Popolo e a Bolgheri in borgo.

Intanto sul fronte dei contagi ieri, per effetto dell’affluenza dei dati dei tamponi dei giorni precedenti processati in ritardo, si registra una nuova impennata dei casi a Livorno e provincia. In provincia di Livorno un totale di 1.236 nuovi casi (741 Livorno, 60 Collesalvetti, 1 Capraia, 103 Rosignano, 60 Cecina, 1 Bibbona, 31 Castagneto, 2 Sassetta, 23 San Vincenzo, 39 Campiglia, 6 Suvereto, 89 Piombino, 36 Portoferraio, 2 Rio, 7 Porto Azzurro, 4 Capoliveri, 14 Campo nell’Elba, 7 Marciana, 1 Marciana Marina) e nessun decesso. Nonostante i numeri record dei contagi, gli ospedali di Livorno e Cecina fanno registrare pochi ingressi, ma ormai dopo una decina di giorni di alta diffusione del virus, i posti letto occupati sono inevitabilmenente saliti. A Livorno 70 ricoveri in area covid e 8 in terapia intensiva. A Cecina 10 ricoveri in area covd e 4 in terapia intensiva. Secondo le statistiche della Regione Toscana l’85% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato.

Luca Filippi