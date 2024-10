Guida senza assicurazione e con la patente scaduta da 16 anni. Maxi multa e sequestro

Portoferraio (Livorno), 2 ottobre 2024 – Fermato alla guida di uno scooter senza assicurazione e con la patente scaduta da 16 anni. E’ accaduto a Portoferraio ed il protagonista è un 60enne del posto. A fermato sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Portoferraio.

I militari hanno scoperto che il veicolo era anche privo di copertura assicurativa da 4 anni e che l'ultima revisione era stata effettuata nel 2019. Immediato il sequestro dello scooter e irrogata una multa per circa 1.500 euro al trasgressore. Dall'inizio dell'anno i carabinieri nucleo operativo e radiomobile di Portoferraio hanno elevato oltre 250 sanzioni al codice della strada, tutte per condotte di guida ed atteggiamenti pericolosi, nonché per mancanza di copertura assicurativa e revisioni scadute.