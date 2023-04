"Ha travolto mia figlia di 14 anni, poi è andata via lasciandola sola” / Video

Livorno, 7 aprile 2023 – Daniela Cencini è la madre di Angela, studentessa 14enne delle scuole medie Pazzini di Livorno, vittima di un brutto episodio accaduto mercoledì, verso l’ora di pranzo, mentre la ragazzina si stava incamminando verso casa dopo l’uscita di scuola.

“Angela è stata investita sulle strisce pedonali, nei pressi di via Menassi, da una donna alla guida di uno scooter, che una volta in piedi dopo l’impatto ha abbandonato mia figlia dolorante e in evidente stato di choc”, racconta Daniela ai microfoni de Il Telegrafo. Per fortuna Angela ha rimediato soltanto qualche contusione ma, come riporta la madre, “di questa vicenda porterà con se’ uno spavento che le terrà compagnia per lungo tempo”. I genitori della minorenne vittima dell’incidente si sono rivolti prontamente alla polizia municipale di Livorno, che ha avviato le dovute indagini. “Ci hanno detto - ha aggiunto Daniela - che nei prossimi giorni lavoreranno intensamente per ottenere i nastri delle telecamere di videosorveglianza della zona, con l’obiettivo di rintracciare la targa del mezzo”. “Non siamo interessati al risarcimento - ha chiosato Daniela -, ma siamo troppo indignati verso chi volontariamente ha abbandonato sul posto un minore”. Una vicenda che per fortuna non si è tramutata in tragedia.

Francesco Ingardia