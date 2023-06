Il comitato No Cubone: “Difenderemo a ogni costo l’area verde di via San Marino”

Livorno, 12 giugno 2023 – Non molla la posizione il comitato “No Cubone”, intenzionato a difendere l’area verde di via San Marino dalla costruzione di un nuovo impianto sportivo indoor.

Un impianto che – come ha detto il sindaco Luca Salvetti – viene realizzato per tutta la città perché Livorno ha bisogno di impianti.

"Il sindaco non può parlare nemmeno di palestra pubblica – dichiara il comitato “No Cubone” in un comunicato diffuso alla stampa – perché sarà data in gestione alle società sportive come ha più volte detto e confermato. Siamo fermamente convinti che non si debba impermeabilizzare un terreno vergine e filtrante in una zona che ha già subito l’alluvione del 2017 e dove passa il rio Felciaio a pochi metri di distanza”.

"Alla ex Labrogarden – prosegue il comitato – ci sono ben 37.000mq di terreno comunali destinati a servizi, di cui 22.000 già cementificati e degradati da anni in attesa di recupero. E’ un’area a nord del quartiere vicina alla variante, molto più facilmente raggiungibile per chi viene da fuori senza entrare nel rione ma raggiungibilissima a piedi o in bicicletta anche dagli abitanti di Leccia-Scopaia. Il cubone, occupando 2000mq su 37000, può essere inserito in un parco verde o può essere implementato il progetto di “cittadella dello sport” con anche impianti sportivi all’aperto tutto intorno”.

"Inoltre – conclude il comitato - ci sarebbe posto anche per il giusto numero di parcheggi filtranti sostenuti dall’assessora Viviani e si potrebbe cogliere l’occasione per mettere in sicurezza e rendere percorribili a piedi e in bicicletta tutta la via del Crocino e la via di Popogna, così da creare collegamenti tra i quartieri”.

In allegato le foto della cena condivisa e a RIFIUTI ZERO tenuta nell’area verde di via San Marino dove dovrebbe essere costruito il cubone per dimostrare che il verde è vita ed è anche un effettivo elemento di socializzazione per il quartiere.