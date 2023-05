Il comitato “No cubone” scrive alla Schlein: "Vieni a Livorno, parliamo di ambiente"

Livorno, 16 maggio 2023 – Il comitato “No cubone” ha scritto alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

Non era mai successo che un gruppo di cittadini di Livorno si rivolgesse al vertice nazionale del Pd per segnalare questioni locali, sulle quali sono entrati in attrito con la maggioranza di governo territoriale a trazione Pd.

Perché il neonato comitato, in realtà, non si lamenta solo della realizzazione di un impianto sportivo ma anche di altri progetti. Nella lettera intitolata ’Ambiente e democrazia partecipativa’ infatti i firmatari sostengono che "il Pd, almeno a Livorno, non sembra più degno di questo nome visto che continua a ignorare le richieste dei cittadini che hanno fatto fior di proteste con tanto di petizioni popolari non solo sul ’cubone’, ma su altre questioni".

Nella lettera si tirano in ballo altri comitati: quello per la salvaguardia del Parco Pertini e dell’ospedale di viale Alfieri "perché con il progetto del nuovo ospedale – spiega nella lettera il ’No cubone’ – si va a cementificare un’area verde del centro cittadino, il Parco Pertini, di valore storico, e si va a dismettere una parte importante del vecchio ospedale (gli edifici più recenti) per riportarla a verde".

Nella lettera si cita la questione dell’inceneritore "destinato alla chiusura in base al programma politico del sindaco Luca Salvetti, tenendo conto non solo dei danni ambientali, ma anche delle perdite economiche milionarie dell’impianto stesso, ma improvvisamente il Comune, nell’autunno 2022, ha chiesto una proroga delle autorizzazioni per l’inceneritore. Associazioni ambientaliste hanno presentato alla Guardia di Finanza e alla Corte dei Conti un esposto chiedendo un’indagine sull’azienda di igiene ambientale Aamps per le varie incongruità riscontrate analizzando i bilanci dell’inceneritore. In seguito è stata aperta un’inchiesta".

Nella lettera si fa riferimento pure alla discarica di rifiuti del Limoncino e al comitato contro la discarica. "Nel Parco dei Monti Livornesi è sorta una discarica che occupa l’ex cava di monte La Poggia".

La lettera termina citando "l’Associazione Livorno Porto Pulito che si batte contro le emissioni inquinanti delle navi nel porto di Livorno".

E con questa riflessione: "Il nostro Comitato non ha cappello politico, ma ci appelliamo a te come segretaria del partito che governa questa città e auspichiamo un incontro a Livorno con i comitati per spronare i vertici locali e regionali del Pd ad attuare una politica democratica e ambientalista".