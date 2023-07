Il sindaco Zini: “C’è un progetto per la pedonalizzazione di Portoferraio” / Video

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 15 luglio 2023 – Angelo Zini è il sindaco di Portoferraio. Con lui abbiamo fatto un punto “a largo raggio” sulle priorità e le criticità del capoluogo elbano.

Fondi Pnrr: sindaco, quanto ha chiesto e cosa ha fatto o intende fare?

“Sono stati presentati due progetti, per un totale di 12 milioni e mezzo di euro, purtroppo il più importante (10 milioni) per la rigenerazione urbana della zona della ex Guardia di finanza con rifacimento della Piscina Comunale, un parcheggio multipiano e altro è stato rifiutato. Sono invece già in cantiere i lavori su Teatro dei Vigilanti, area della Linguella e museo Archeologico per un totale di 2 milioni e mezzo di euro”.

Come si coniugano i vari cantieri privati nella zona di Capo Bianco/Padella con la salvaguardia del litorale costiero?

"Quelli in corso sono tutti interventi che non violano le normative. Attendiamo l’approvazione definitiva del Pit (Piano Indirizzo Territoriale) che incrementerà la salvaguardia paesaggistica delle aree extra-urbane con il divieto di avviare nuove costruzioni”.

In veste di presidente della Conferenza dei sindaci sulla Sanità ci può dire quali sono gli impegni presi dall’Azienda per potenziare reparti inesistenti, per il Pronto soccorso in estate e per la Medicina sul territorio?

“Con le risorse straordinarie della Regione Toscana sarà possibile attivare un meccanismo di incentivi: alloggi, facilitazioni economiche e altri benefit, per invogliare nuove professionalità a spostarsi sull’isola. Per quanto riguarda la Guardia medica, ovvero la medicina sul territorio, stiamo attivando un’assistenza telefonica h24 che possa filtrare i casi del 118”.

Aereoporto: conta più il turismo o l’ecologia dell’isola?

"Si possono coniugare le due cose. Con la pista più lunga potranno atterrare 2 ATR70 con un totale dai 4 agli 8 voli al giorno. L’impatto ambientale è ridimensionato. A giorno verrà presentato lo studio del sindaco di Campo nell’Elba. Vediamo se si può trovare un equilibrio”.

Quali sono secondo lei le criticità di Portoferraio?

"Dobbiamo migliorare il centro storico, ridurre il degrado a favore della vivibilità ma per fare ciò il centro deve essere maggiormente vissuto, dobbiamo sostituire le auto private con un servizio pubblico adeguato e pensare anche al recupero di luoghi storici come Piazza della Repubblica, oggi adibita a parcheggio. Dovremmo ridurre gli asfalti e ripristinare ove possibile le antiche pavimentazioni in cocciopesto, come è stato fatto di recente al Forte Stella. Poi è fondamentale avviare il recupero di edifici di importanza storica in disfacimento come il vecchio ospedale, il mercato coperto già Arsenale delle Galeazze e il Palazzo Coppedè al porto”.

Valerie Pizzera