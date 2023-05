Il viceministro Rixi a Livorno: “Formazione e ringiovanimento della manodopera per migliorare la sicurezza del lavoro nei porti”

Livorno, 19 maggio 2023 – ''Il Mit ha affrontato subito il tema della sicurezza per chi lavora nel sistema portuale. Abbiamo coinvolto sindacati, Inps e autorità portuali per individuare le varie tipologie di lavoro in banchina, a partire dai rischi che si affrontano ogni giorno. Lo scopo è quello di avere a breve una banca dati necessaria per disegnare politiche adeguate alle esigenze del comparto. Siamo consapevoli che il rischio zero non esiste, ma proprio per questo bisogna puntare su formazione e ringiovanimento della mano d'opera con misure adeguate''.

Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine del secondo convegno Rls di sito porti italiani in corso a Livorno.