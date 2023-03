Il villaggio San Francesco Inaugurato l’ultimo lotto della cittadella dello sport

Inaugurato il ’Villaggio San Francesco, l’ultimo lotto della cittadella dello sport cecinese. Il taglio del nastro con il cardinale Gualtiero Bassetti, il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Samuele Lippi . Si tratta della parte finale del piano di riqualificazione urbana inserito all’interno del Progetto di innovazione Urbana (Piu) che ha portato alla realizzazione di una vera e propria “cittadella dello sport” che si chiama ’Villaggio San Francesco’.

"Si conclude anche l’ultimo lotto con la riqualificazione dell’area all’interno del quale saranno anche collocati dei pannelli orientativi e informativi per rendere ancora più accessibile la struttura" dice il sindaco Lippi. Erano già stati avviati alcuni interventi come la collocazione della fontana con acqua certificata e nuovi elementi di arredo urbano. Vanno a completare gli interventi due campi polivalenti, la sistemazione della pista di skate, la rifinitura complessiva degli spazi attigui alle strutture sportive. "Questa riqualificazione è stata possibile utilizzando delle economie recuperate all’interno del progetto che ci permettono di apportare degli elementi nuovi alla progettazione che avevamo previsto. Un merito alla capacità organizzativa e di programmazione degli uffici e della macchina comunale nel suo complesso", conclude il sindaco. L’intervento complessivo di riqualificazione aggiuntiva è costato circa 600 mila euro di cui il 20% cofinanziato dal Comune per permettere di completare il progetto.

"Abbiate cura di questi spazi – ha affermato Lippi – sono orgoglioso di poter lasciare uno spazio così alla mia città. Lippi ha poi ringraziato i progettisti che hanno seguito il Piu. All’inaugurazione anche il vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino e gli assessori Domenico Di Pietro e Katia Calderone. Ha partecipato il consigliere regionale Francesco Gazzetti che si è complimentato con l’amministrazione comunale per le opere realizzate.