In stato confusionale vaga per le vie di Piombino: 90enne soccorso dalla Guardia di finanza

Piombino (Livorno), 17 settembre 2023 – Un 90enne in stato confusionale, che vagava a Piombino (Livorno), da solo e senza una meta è stato soccorso da una pattuglia della guardia di finanza impegnata in un servizio di perlustrazione e controllo del territorio. I militari hanno notato l'uomo, che vagava con andatura incerta per le vie della città senza alcun riferimento, e si sono fermati per accertarne le condizioni. L'anziano non ricordava chi fosse e faceva discorsi sconclusionati, seppur non evidenziasse evidenti danni fisici o ferite. I finanzieri hanno quindi continuato ad assisterlo ed hanno poi chiamato un'ambulanza. Il 90enne è stato portato al pronto soccorso, 'scortato’ sempre dai militari. Dopo lungo colloquio, acquisizione di informazioni e incroci con le banche dati, la pattuglia è finalmente risalita ai familiari dell'uomo, residenti a Piombino, che sono stati quindi prontamente avvisati. La famiglia ha in effetti riferito che da qualche ora non trovavano più l'anziano parente, che si era allontanato da casa a loro insaputa ed iniziavano a disperarsi.