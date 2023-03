Inaugurata a Fauglia la nuova “casa” dell’Unicusano Pielle Livorno / Video e Foto

Livorno, 30 marzo 2023 – E’ stata inaugurata ufficialmente questa mattina la «nuova casa» dell’Unicusano Pielle Livorno. Il nuovo centro sportivo polivalente è sorto presso il Comune di Fauglia e sarà gestito dalla società biancoblù del presidente Roberto Creati assieme alla Polisportiva Fauglia.

Le due parti sono state infatti le vincitrice del bando regionale uscito a suo tempo per la gestione dell'impianto sportivo in questione; una struttura frutto di un investimento che si aggira intorno agli 880mila euro come costi totali, tra fondi regionali statali stanziati che hanno permesso la realizzazione di una «palestra multifunzionale e bellissima», come definita dal presidente Creati.

«Multifunzionale», dicevamo, perché racchiude al suo interno, oltre al campo di gioco per basket e volley, una sala pesi attrezzata dalla società livornese (adiacente al parquet) che si completerà prossimamente con l’insediamento dell’infermeria con strumentazioni all’avanguardia per la fisioterapia. Sono 900 metri quadri ed è dotata di impianto fotovoltaico.

Sulla carta quindi una struttura all-in-one in termini di logistica e organizzazione che consente ora alla squadra di arrivare, curarsi, seguire la parte fisica, allenarsi sulla parte decina senza disperdere tempo ed energie. Al consueto taglio del nastro ha preso parte anche il presidente della Regione Eugenio Giani, il quale, nell’intervento durante la cerimonia di inaugurazione ha elogiato i meriti sportivi fin qui ottenuti dalla Pielle, «di grandissimo significato per la Regione», sottolineando al contempo l’importanza di dotarsi di impianti di questo tipo perché è solo «attraverso lo sport che si imparano le lezioni fondamentali della vita, come il rispetto verso l’altro e l’etica del sudore e dell’impegno come arma nobile per raggiungere qualsiasi tipo di risultato».

Francesco Ingardia