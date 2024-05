Incidente all’Elba, quindicenne in moto contro un’auto: portato in ospedale

Portoferraio (Livorno), 22 maggio 2024 – Paura sulla provinciale che da Porto Azzurro va a Portoferraio. Poco dopo il bivio di Lacona un quindicenne è finito contro una Bmw. Il ragazzo è rimasto ferito. Accade nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio. Il giovanissimo era su una moto.

Da capire cosa abbia provocato lo scontro, che è stato frontale. Immediate le chiamate ai soccorsi da parte degli automobilisti che passavano in zona. E’ intervenuta un’ambulanza. Il ragazzo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Portoferraio.

Pesanti le ripercussioni per il traffico, rimasto bloccato per permettere i soccorsi. Per il 118 a intervenire è stata un’ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro.