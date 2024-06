Il possibile malore, l’auto come un proiettile: incidente di Rosignano, le ipotesi e il video La tragedia di domenica 2 giugno: deceduti due coniugi tedeschi e un giovane fiorentino. Le immagini mostrano il mezzo piombare sugli altri in coda per ritirare il biglietto di ingresso per l’autostrada A12