Va allo stadio armato di mazza, Daspo di un anno per un tifoso del Livorno

Livorno, 23 ottobre 2024 – Daspo di un anno per un tifoso del Livorno fermato lo scorso 31 agosto mentre stava andando allo stadio per assistere alla sfida della squadra amaranto contro il Grosseto, valida per la Coppa Italia di serie D.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era stato sottoposto a un controllo in località Stagno: all'interno dell'auto i militari trovarono una mazza in legno lunga 77 centimetri, con lo stemma del Livorno. Il bastone venne sequestrato e il tifoso amaranto denunciato per porto abusivo di armi.

Dai successivi approfondimenti è emersa la condotta socialmente pericolosa del giovane e al termine dell'istruttoria, visto che era già stato destinatario di avviso orale per altri episodi, la Questura ha emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) per un anno. Il divieto ha valore per tutti gli impianti sportivi nel territorio nazionale ed europeo ed è valevole per tutti i campionati.