Tragedia sfiorata in Fipili, camion sfonda il guardrail e rischia di precipitare nel dirupo

Livorno, 12 marzo 2024 – Tragedia sfiorata in Fipili. Dopo l’incidente mortale di ieri sera all’uscita di Scandicci dove ha perso la vita Massimo Salani, 52 anni, originario di Prato e residente a Scandicci, stamani un altro grave incidente si è verificato sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Poco dopo le ore 8 di oggi, martedì 12 marzo, un tir ha sbandato – forse per evitare l’impatto con una fila di auto, ma la dinamica dello schianto è ancora al vaglio della polizia stradale –, ha sfondato il guardrail ed è rimasto in bilico rischiando di finire in un dirupo sotto la Fipili. È successo allo svincolo per Tirrenia, Livorno.

Fortunatamente il mezzo pesante non è caduto di sotto. Solo una grande paura per il camionista che è uscito illeso dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno con un’ambulanza, il medico e la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.