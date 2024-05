Padre e figlio travolti sulle strisce, alla guida una 79enne

Livorno, 28 maggio 2024 – Stava accompagnando il figlio a scuola ieri mattina alle 8, quando è stato falciato da un’auto, insieme al bambino che teneva per mano sulle strisce pedonali in via Garibaldi. Il rumore sinistro della frenata e dell’urto violento del veicolo contro i due pedoni, hanno fatto accorrere sul posto tante persone. Le persone che hanno soccorso i due feriti hanno allertato il 112. Sull’asfalto c’erano un uomo di 45 anni e il figlio di 10 anni: il primo con più fratture, il piccolo con un trauma da schiacciamento al piede destro, perché una ruota dell’auto ci era passata sopra. Al volante dell’auto, una Nissan Micra , c’era una donna di 79 anni e accanto a lei era seduto sul sedile del passeggero un uomo di 85 anni.

La donna, forse per la velocità, non è riuscita a frenare in tempo quando si è trovata davanti padre e figlio che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze, oltre agli agenti della polizia municipale per i rilievi : quella della Misericordia che ha preso in consegna il 45enne che, immobilizzato e assistito sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Lui ha subito i traumi più seri perché colpito in pieno dall’auto. Il suo corpo ha in qualche modo fatto da scudo al figlio che, sotto choc e in lacrime, è stato assistito dai passanti fino all’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa.

La guida non sempre prudente dei conducenti provoca con frequenza a Livorno sinistri all’altezza degli attraversamenti pedonali, nonostante le norme più severe introdotte nel Codice della Strada.

Infatti l’8 febbraio scorso una donna di 81 anni è stata travolta da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali, all’altezza del civico 120 di via Provinciale Pisana. I soccorritori della Svs l’hanno trovata priva di coscienza. Di qui il ricovero in codice rosso al pronto soccorso per i seri traumi riportati. Il 13 gennaio in via Giovannetti, vicino piazza della Repubblica, un’altra donna di 40 anni è stata falciata da uno scooter sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada. La 40enne riportò trauma cranico e trauma al bacino. Intervennero i soccorritori della Misericordia.

Insomma , l’elenco dei casi è lungo. Infatti si registrano due incidenti con pedoni ogni settimana causati o dalla velocità, o dall’uso del telefono alla guida. Proprio per prevenire i sinistri legati dall’uso dei cellulari, la polizia municipale ha intensificato i controlli con le sanzioni che sono più che triplicate tra il 2021 e il 2023: le sanzioni elevate nel 2021 erano 44, nel 2022 erano 63 e 105 nel 2023.