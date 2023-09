Chi era Alessandro Donati, il giovane morto nell’incidente a Livorno. Il fratello è un calciatore professionista

Livorno, 9 settembre 2023 – Si chiamava Alessandro Donati, 29 anni, il giovane che stanotte ha perso la vita in un incidente stradale a Livorno. Lo scontro è avvenuto prima delle 1 in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale. Secondo una prima ricostruzione, ma la ricostruzione del sinistro è al vaglio della polizia municipale, l'auto condotta dalla vittima si sarebbe scontrata con un mezzo pesante.

Donati aveva la passione per il calcio e fino a due anni fa faceva l’arbitro. Il fratello Francesco, di dieci anni più giovane, è un calciatore professionista ed è di proprietà dell’Empoli. Cresciuto nel settore giovanile azzurro, quest’anno ha svolto quasi tutto il ritiro insieme alla prima squadra allenata da Paolo Zanetti. Terzino destro, adesso gioca in prestito nel Lecco.

Sui canali ufficiali dell’Empoli è stato pubblicato un messaggio di cordoglio con cui Fabrizio e Rebecca Corsi e tutta la società si stringono attorno al proprio calciatore.