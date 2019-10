Livorno, 18 ottobre 2019 - Traffico in tilt sulla Variante a Livorno per l'incidente avvenuto intorno alle 19.30. L'incidente è avvenuto in corsia nord e il traffico è andato comprensibilmente in tilt in quella che è un'ora di punta. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Livorno. Una delle due vetture si è cappottata e ha invaso completamente la carreggiata, bloccando il traffico. Non ci sono feriti gravi. Le persone coinvolte sono uscite dalle auto in maniera autonoma. L'incidente è avvenuto all'altezza di Livorno Sud. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle auto.

