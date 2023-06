Incidente tra auto e scooter, due ventenni gravissimi

Livorno, 4 giugno 2023 – Drammatico incidente alle 5 di oggi, domenica 4 giugno, sulla variante Aurelia, tra San Vincenzo e Donoratico in direzione nord. All’alba si è verificato un tamponamento tra un’auto e uno scooter sul quale viaggiavano due ventenni.

I due ragazzi in sella al mezzo a due ruote sono finiti rovinosamente a terra. Intervenuti i volontari della Misericordia di San Vincenzo, la Croce Rossa di Venturina con il medico del 118.

I due ventenni sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Uno è stato portato con l’elicottero Pegaso 3 a Pisa in codice rosso, il secondo a Cecina anche lui in codice rosso. Sul posto oltre ai sanitari anche la polizia stradale per gli accertamenti e i rilievi.