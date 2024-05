Livorno, 6 maggio 2024 – Incidente stradale nella mattina di lunedì 6 maggio in via Lorenzini. In base alle prime informazioni, due auto sono rimaste coinvolte nello schianto. Un veicolo si è ribaltato in mezzo alla strada. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute dei conducenti.

La polizia municipale è intervenuta sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.