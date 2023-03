Incontri d’autore in biblioteca

Nuovo appuntamento della rassegna ’Incontri d’autore’, venerdì 17 marzo alle 17.30 alla Biblioteca Comunale di Suvereto con Diego Barsotti, Margini (Le scatole parlanti) che dialoga con la bibliotecaria della Cooperativa Itinera Chiara Sabbatini.

Diego Barsotti è nato a Livorno nel 1976, giornalista e divulgatore ambientale, attualmente è responsabile comunicazione di un’azienda leader in Italia nel riciclo e nell’economia circolare. E se l’unico modo per salvare il pianeta dagli sconvolgimenti climatici fosse una dittatura ecologista? Intorno a questa provocazione si sviluppa la storia di Amedeo Sinone, un fact checker in quotidiana lotta contro la diffusione di notizie false, incaricato di rintracciare un fotografo autore di uno scatto in cui appare una piccola scimmia ritenuta estinta da secoli.