Iniziativa di “Collesalviamo” contro il taglio di cento pioppi a Stagno

Livorno, 3 aprile 2023 – Collesalviamo l’Ambiente (comitato di difesa a tutela dell’ambiente e del territorio colligiano) interviene sul taglio di cento pioppi (dei 300 esistenti) a Stagno, avvenuto i giorni scorsi, sul quale è stato presentato un esposto ai carabinieri forestali.

"Amministrazione di Colle sotto attacco per la mancata salvaguardia del patrimonio verde sul territorio – si legge in un comunicato –. Questa volta la ragione del contendere è il taglio, da parte della Società Eni, di circa cento pioppi, in un’area prospicente la raffineria di sua proprietà. Cento pioppi messi a dimora anni fa in accordo con il Comune tra l’area industriale e l’abitato, una barriera verde”.

"Cittadini e forze politiche sono insorti – si legge ancora nella nota – chiamando le parti al rispetto del regolamento comunale del verde pubblico e privato e ottenendo risposte incomprensibili dagli uffici comunali, simili a quelle ricevute da Collesalviamo sul taglio di pioppi a Collesalvetti e sulla capitozzatura dei platani nella frazione di Vicarello e a Colle".

Di qui l’invito: "Se il Regolamento non garantisce la salvaguardia del patrimonio verde, si cambi".