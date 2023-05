Insediati i Consigli di Zona di Livorno: l’elenco dei consiglieri con le relative cariche

Livorno, 31 maggio 2023 – I Consigli di Zona, i nuovi organismi di partecipazione decentrata del Comune di Livorno, si sono ufficialmente insediati nel rispetto dei termini indicati dal “Regolamento Comunale sugli Organismi di Partecipazione Decentrata”.

Ciascun Consiglio di Zona, nella prima adunanza, ha nominato il Presidente e il Vicepresidente, che coadiuva l’azione del primo nell’espletamento delle sue funzioni ordinarie ed esercita le funzioni su materie che gli vengono delegate.

Per il Consiglio di Zona n. 1 è stato nominato presidente il signor Giuseppe Barbato e come vicepresidente il signor Fabio Giachetti; per il Consiglio di Zona n. 2 è stato nominato presidente il signor Esteljano Zanaj e come vicepresidente la signora Francesca Nori; per il Consiglio di Zona n. 3 è stata nominata presidente la signora Clara Sforza e come vicepresidente e il signor Mauro Meini; per il Consiglio di Zona n. 4 è stata nominata presidente la signora Rossella Porri e come vicepresidente il signor Walter Carpentiere; per il Consiglio di Zona n. 5 è stato nominato presidente il signor Marco Chimenti e come vicepresidente la signora Anna Lisa Pistoia; per il Consiglio di Zona n. 7 è stato nominato presidente il signor Claudio Sodano e come vice presidente la signorara Cristiana Borsato.

Cliccando qui, è possibile vedere l'elenco dei consiglieri e le relative cariche diviso per Zone.