Insetti morti sul pavimento e sporcizia, carabinieri del Nas chiudono ristorante di uno stabilimento balneare

San Vincenzo (Livorno), 7 agosto 2024 – Cucine in precarie condizioni igienico-sanitarie, con scarti di lavorazione, sporco sulle attrezzature e insetti, vivi e morti, in vari punti della pavimentazione. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno (Nas) hanno temporaneamente chiuso - con tanto di sequestro di 15 chili di cibo e sanzione da 3500 euro - un esercizio pubblico, annesso a uno stabilimento nell'area litoranea di San Vincenzo, autorizzato alla somministrazione di cibi e bevande. I militari hanno poi trovato frigoriferi sprovvisti di termometro per la rilevazione della temperatura, nonché riscontrato la presenza di prodotti alimentari privi di tracciabilità. L'attività del locale potrà riprendere quando saranno risolte le criticità.