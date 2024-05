Insetti nella pasta destinata ai bimbi dell’asilo, sconcerto a scuola

Portoferraio, 9 maggio 2024 – La scoperta è stata fatta dalle maestre. Degli insetti neri sono stati trovati nel cibo della mensa all’asilo comunale di San Giuseppe Vecchio in località Sghinghetta a Portoferraio. La pasta era destinata ai bimbi. La somministrazione della portate è stata sospesa dalle insegnanti che hanno poi allertato i genitori.

L’irregolarità si sarebbe verificata nei locali della mensa comunale di via Roster a Portoferraio per i quali l’assessora Marotti ha richiesto l’immediata sanificazione e l’avvio a procedere per una indagine di verifica delle derrate alimentari. Gli insetti avvistati nelle conchigliette condite all’olio, potrebbero essere esemplari di punteruolo del grano, un insetto infestante la cui presenza nella pasta è dovuta ad una cattiva conservazione.