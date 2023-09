Livorno, ragazza investita in zona Ardenza: è grave

Livorno, 19 settembre 2023 – Incidente in via dell’Ardenza, intorno all’ora di pranzo di martedì 19 settembre.

Una ragazza di 28 anni è stata investita più o meno all’altezza della caserma Vannucci da un’auto ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Il guidatore è un uomo di 85 anni, che si è subito fermato per prestare osccorso.

Da capire la dinamica e perché l’auto l’abbia travolta. E’ stata la gente della zona a dare l’allarme. La donna, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso, non era cosciente. E’ intervenuto il 118 con le ambulanze di Svs e Misericordia.

Con loro anche i vigili urbani, che adesso ricostruiscono la dinamica. Anche il guidatore dell’auto è stato trasportato in ospedale per controlli.