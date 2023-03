Isole minori, impegno della Lega "Bene il lavoro di Calderoli"

I parlamentari toscani della Lega annunciano "l’impegno della Lega al Governo per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri. Un provvedimento fortemente voluto dalla Lega con misure per il superamento dei divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi che sono specifici per questi territori tra i quali rientrano nell’Arcipelago Toscano l’Elba, la Capraia e il Giglio".

Sottolineano i parlamentari leghisti: "Grazie al lavoro del ministro Calderoli, l’esecutivo si pone l’obiettivo ambizioso di definire misure per la crescita delle isole come luoghi dal valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate. Su questo fronte la Lega c’è e continuerà a lavorare con buonsenso per la valorizzazione delle peculiarità dei territori. Un bene per la nostra Toscana e tutte le isole".