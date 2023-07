La Geo Barents a Livorno, l’ira del sindaco: “E’ un’indecenza che il governo faccia gestire i migranti così”

Livorno, 20 luglio 2023 – È attraccata intorno alle 13.40 nel porto di Livorno la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere con 132 migranti a bordo proveniente da Marica di Carrara, dove nella notte si sono concluse le operazioni per sbarcare 214 persone soccorse nel Mediterraneo.

L’ira di Salvetti (video)

Al porto labronico presente il prefetto Paolo D'Attilio, con il questore, che ha confermato dei 132 migranti che scenderanno a Livorno 10, tutti minorenni, rimarranno in Toscana e saranno accompagnati nel centro appositamente allestito di Piombino.

Un'altra quarantina di minori sarà accompagnata a Taranto mentre gli adulti restanti sono destinati a Genova e a Campobasso.

In banchina, accompagnato dall’assessore Andrea Raspanti, anche il sindaco Luca Salvetti: “E’ un’indecenza – ha tuonato – che il governo gestisca l’emergenza migranti in questo modo. Noi a Livorno abbiamo un grande cuore, mi sembra che qualcun altro non abbia né cuore né testa”.

Spinelli e Monni (video)

In banchina, in rappresentanza della Regione Toscana, anche l’assessora Barbara Spinelli e l’assessora Monia Monni.

"Ci sono minori e minori non accompagnati – dice Spinelli – e avevamo chiesto di fare un unico sbarco. Riteniamo che così non sia possibile gestire l’emergenza per la dignità delle persone. Prima uno sbarco a Carrara, poi Livorno con 5-6 ore di navigazione: credo sia un gioco sulla pelle delle persone”.

"E’ un sistema disumano e inefficiente – rincara la dose Monni – perché dividere lo sbarco in due tranche non ci mette nelle condizioni di gestire al meglio il secondo barco a Livorno. Il sistema è allo stremo, il governo scarica tutto su Regioni e Comuni e noi non vediamo né una risposta né una prospettiva”.