La gestione dei parcheggi di Livorno torna al Comune. Tutto in mano alla società pubblica Esteem

Livorno, 13 settembre 2023 – Il consiglio comunale di Livorno ha votato lo statuto di Esteem, funzionale al passaggio della gestione dei parcheggi alla società al 100 % comunale.

Lo annuncia l’assessore alle Aziende Gianfranco Simoncini sottolineando che in Consiglio Comunale vi è stata una larga condivisione tant’è che non c’è stato alcun voto contrario con l’astensione di una parte dell’opposizione mentre Pap e Buongiorno Livorno hanno votato a favore. Come spiega Simoncini, "l’Amministrazione comunale si sta muovendo in maniera molto veloce per riassumere interamente nel prossimo anno la gestione diretta dei parcheggi. I prossimi passaggi, che ho illustrato in Consiglio Comunale saranno la predisposizione del piano industriale da parte di Esteem che ha già inviato una bozza all’Amministrazione comunale che è in fase di verifica da parte degli uffici e verrà formalizzata nelle prossime settimane. Quindi ci sarà un nuovo passaggio in Consiglio Comunale nel quale sarà approvata una relazione di congruità rispetto all’internalizzazione che dimostri che questa gestione diretta, anche se attraverso una partecipata al 100 %, è conveniente sia dal punto di vista economico che finanziario".

Prosegue l’assessore Simoncini: "Dal punto di vista delle motivazioni di fondo conveniente lo è già, perché eviteremo di avere un soggetto privato che ci fa utile di impresa, quindi sarà tutto riversato nelle risorse del Comune, ci sarà maggiore libertà nella gestione degli stalli, perché è ovvio che se io faccio un contratto con un soggetto privato questo vincola il Comune per un periodo a quel numero di stalli, cosa che invece con una società pubblica, non ci sono tutti questi vincoli. E tra l’altro i proventi entrano immediatamente nelle casse comunali".