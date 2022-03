La manifestazione in piazza del Luogo Pio

Domani alle 18, in piazza del Luogo Pio manifestazione “No alla guerra, SI alla pace”indetta dalla Comunità di sant’Egidio. Nel giorno in cui papa Francesco ha indetto una giornata di digiuno e di preghiera per l’Ucraina, la Comunità di Sant’Egidio promuove la manifestazione “No alla guerra, SI alla pace” che si terrà alle 18 in Piazza del Logo Pio, dove ancora visibili sono le tracce della guerra mondiale nella nostra città. Previsti gli interventi del Vescovo, mons. Simone Giusti, del Sindaco Luca Salvetti e alcune testimonianze. Numerose le adesioni, tra le quali la partecipazione della comunità ucraina. Saremo insieme con l’unica rappresentanza della pace. Perchè vogliamo rappresentare ad una sola voce la nostra solidarietà alla popolazione dell’Ucraina, sostenere la scelta del negoziato, chiedere che sia posta fine al conflitto. Alla follia della guerra, rispondiamo con parole e gesti di pace. Per questo la manifestazione di mercoledi, per questo l’appello “Kjiv città aperta” perchè sia risparmiata la vita ai civili, per questo le iniziative di solidarietà a cui stiamo lavorando. Aiuteremo lì, il più vicino possibile ai luoghi del conflitto: ci sono realtà locali di Sant’Egidio in Polonia, in Ungheria che stanno distribuendo aiuti ai profughi nelle stazioni e potremo supportarle con invio di aiuti materiali. Ma non solo nei paesi confinanti, anche in altri paesi europei, tra cui l’Italia, la Comunità sta organizzando una rete di accoglienza, di ospitalità e sostegno. Anche qui a Livorno, ci stiamo organizzando con altre realtà del territorio, per creare insieme una rete di accoglienza, calorosa e diversificata. ...