La nascita della città Festa in Fortezza Nuova

Anche quest’anno l’associazione La Livornina, in compartecipazione con il Comune di Livorno e con l’iscrizione al calendario regionale delle rievocazioni storiche, torna a festeggiare Livorno attraverso la rievocazione dello storico giorno in cui il Granduca Ferdinando I de’ Medici conferì al medico Bernardetto Borromei l’incarico di primo Gonfaloniere Togato della città.

L’evento di quest’anno, il 417° compleanno, organizzato insieme alle associazioni ’Aper Labronicus’ e ’Livorno Scacchi’, prevede la consueta sfilata in abiti rinascimentali che partirà dalla Fortezza Nuova alle 9.30 di domenica 19 marzo e che raggiungerà il Duomo accompagnati dai musici e dagli sbandieratori di Montopoli Val D’arno.

Gli appuntamenti del pomeriggio in Fortezza Nuova prevedono invece danze storiche, ulteriori esibizioni dei musici ed una partita di scacchi viventi con combattimenti dal vivo.

Il programma della celebrazione è il seguente: il 19 marzo alle 9.30 partenza del corteo dalla Fortezza Nuova con sfilata lungo via della Madonna e via Grande. Alle 10 spettacolo di sbandieratori in piazza Grande. Alle 10.15 ingresso del corteo in Duomo e alle 10.30 Santa Messa officiata dal Vescovo Simone Giusti, alla fine della quale ci sarà la rievocazione della ’Cerimonia del Capperuccio’. Prende il nome della stola che Ferdinando I pose sulla spalla di Bernardetto Borromei nominandolo in forma solenne primo gonfaloniere togato ed elevando così Livorno a Città. Infine in Fortezza Nuova alle 14.30 danze storiche, seguiranno dalle 15 gli spettacoli di musici e sbandieratori e alle 15.30 partita di ’scacchi viventi’.