La polizia municipale compie 278 anni: “Presidio dei rioni”. Ma a Livorno crescono omissioni di soccorso e sosta selvaggia

Livorno, 15 settembre 2023 – Si è celebrato a Villa Mimbelli il 278esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale alla presenza del sindaco Luca Salvetti e della comandante Annalisa Maritan.

Le foto Novi

«Compito del Corpo di Polizia Municipale di Livorno – ha detto Maritan – è quello di contrastare le attività illegali e garantire la pacifica convivenza. Per farlo oggi possiamo contare su 191 agenti, contro i 168 in servizio l’anno scorso. L’incremento dell’organico del Corpo però non è giunto ancora a compimento, perché è nostra intenzione proseguire con le assunzioni, tra le priorità di questa amministrazione comunale».

La comandante ha quindi sottolineato: «Occorrono più agenti anche per i servizi nelle sedi distaccate, come il presidio aperto per i quartieri nord a Shangai, e per i punti di ascolto sui quali stiamo puntando molto».

I dati sull’attività svolta nel triennio 2021-23 dalla polizia municipale e le violazioni al Codice della Strada in alcuni ambiti, sono impressionanti: le omissione di soccorso dopo i sinistri stradali sono infatti andate crescendo con 21 casi nel 2021, 18 nel 2022 e 28 nel 2023.

Anche il numero delle sanzioni elevate dalla polizia municipale per sosta irregolare è cresciuto: su attraversamento pedonale dalle 974 sanzioni del 2021, siano passati alle 1535 del 2022 e alle 1947 di quest’anno. In area pedonale dalle 429 del 2021, alle 1197 del 2022 fino alle 1873 del 2023. La più praticata è la sosta su marciapiede per la quale le sanzioni sono cresciute a dismisura: 1745 nel 2021, 6366 nel 2022 e 7569 nel 2023 (ma mancano ancora 4 mesi al 31 dicembre).

C’è poi l’odiosa sosta abusiva su spazi riservati a persone invalide: le sanzioni sono passate da 385, a 474 fino a 556 tra il 2021 e il 2023. Non accenna a calare il numero di sanzioni per sosta su itinerari di trasporto pubblico locale. Anche in questo caso la crescita è esponenziale: da 506 sanzioni del 2021, alle 1076 del 2022 e 2091 nel 2023.

«Ho sollecitato gli agenti – ha spiegato la comandante Maritan – a intervenire contro la sosta irregolare che danneggia la libera circolazione dei mezzi pubblici e la possibilità di spostamento sui marciapiedi delle categorie più deboli».

Per il mancato rispetto dei limiti di velocità, sono state elevate 230 sanzioni nel 2021, 307 nel 2022 e 326 nel 2023.

Infine, tra le strade e piazze con più sinistri: in testa resta il viale Italia con 76 casi. Seguono: via del Littorale 53, viale Boccaccio 44, viale Carducci 42, via Firenze 34, variante Aurelia 33, viale Ippolito Nievo 29, via dell’Ardenza 26, piazza della Repubblica 25 e per ultimo viale Alfieri 2.

di Monica Dolciotti