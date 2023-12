La Polizia salva un giovane che voleva lanciarsi dal ponte di Calignaia

Livorno 1 dicembre 2023 - Una storia a lieto fine per il ventenne che pochi giorni fa voleva farla finita lanciandosi dal ponte di Calignanaia. Grazie alla chiamata in Questura di una amica e dello psicologo, sono stati inviati sul posto gli agenti delle volanti che con sangue freddo e grande umanità lo hanno fatto desistere dai suoi propositi. Sono intervenuti in questa drammatica circostanza i poliziotti: Gianfranco Pesola, Thomas Gatto (lui ha condotto la trattativa con il giovane e lo ha raggiunto nel punto più pericoloso del ponte), Giuseppe Papeo, il commissario capo Alessio del Gigia, Lorenzo Ulivieri e Antonio Romanucci.

A loro sono andate le congratulazioni del prefetto Paolo D'attività e del questore Giusi Stellino. "I nostri agenti - le parole di Stellino - hanno grandi doti operative e umane come dimostrato nel salvataggio del 20enne afflitto da un serio malessere psicologico, durante il quale non hanno esitato a rischiare anche la propria incolumità visto il luogo nel quale erano".

Monica Dolciotti