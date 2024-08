"Lady Jorgia” ha scelto il golfo della Biodola

Portoferraio, 17 agosto 2024 - Continua anche nella seconda metà di agosto la sfilata di gioielli della nautica all’isola d’Elba. Dopo la sontuosa festa di ferragosto all’hotel Hermitage con Alexia, Valeria Marini e Jody Cecchetto che ha fatto il pieno di vip tra cui politici ed imprenditori giunti anche last minute in elicottero, oggi ha fatto il suo maestoso ingresso nel golfo della Biodola, lo spettacolare scafo di 115 metri del mega pandilo «AHPO», alias «Lady Jorgia», straordinario esempio di design contemporaneo e ingegneria navale firmato ancora una volta dai cantieri Lürssen e di proprietà del milionario canadese Patrick Dovigi, ex portiere di hockey della NHL.

L’imprenditore 45enne ha acquistato, alla modica cifra di 330 milioni di euro, il lussuosissimo e gigantesco yacht nel maggio del 2023 dal miliardario canadese Michael Lee-Chin e lo ha

ribattezzato Lady Jorgia. Patrick Dovigi - ex portiere di hockey canadese che vive a Toronto con la famiglia, imprenditore, finanziere, amministratore delegato della società di servizi ambientali Green For Life Environmental Inc. (GFL) del valore di oltre 5 miliardi di dollari - è sposato e ha 5 figli.

Per non farsi mancare nulla, Dovigi possiede anche un jet privato, un appartamento da 5 milioni di dollari in Park Avenue a New York, una casa in Ontario e ha venduto da poco la sua villa di Aspen in Colorado a 55 milioni di dollari.