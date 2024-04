L’appartamento da sogno all’Elba in affitto su internet, ma è una truffa: denunciato

Porto Azzurro (Isola d’Elba), 27 aprile 2024 – I carabinieri di Porto Azzurro hanno denunciato un 51enne di Milano che aveva pubblicato su internet un falso annuncio nel quale proponeva l’affitto di un bellissimo appartamento con affaccio su una delle calette più belle dell’Isola d’Elba, ma di fatto inesistente.

Una turista trentina, interessata all’annuncio, ha contattato l’inserzionista per avere informazioni che le ha mandato anche immagini della casa fornendo l’esatta ubicazione, con tanto di indirizzo e numero civico. La donna si è persuasa di concludere un ottimo affare e ha versato 400 euro di caparra con un bonifico bancario. Una volta giunta sull’isola la donna ha tentato invano di contattare l’inserzionista per accordarsi sulla consegna delle chiavi, mentre da quel momento il fantomatico proprietario della casa è sparito. L’uomo è stato denunciato per truffa.