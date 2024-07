L’arte contemporanea nelle copertine dei vinili: l’esposizione

Dal 31 luglio al 4 agosto ’Effetto Venezia 2024 - La musica dal mondo’ ospita la mostra Da Picasso a Warhol – Arte a 33 giri. L’esposizione al Museo della Città di Livorno, sezione Arte contemporanea, con orario 20 – 24 durante Effetto Venezia e dal 6 agosto al 1° settembre (dal martedì alla domenica), con orario 10 – 19. L’ingresso durante Effetto Venezia è gratuito. La mostra è un viaggio attraverso l’evoluzione dell’arte moderna e contemporanea, esplorando il dialogo tra le arti visive e la musica per mezzo delle iconiche copertine dei dischi in vinile. Una esposizione unica nel suo genere vanta opere di alcuni tra i più celebri artisti da Matisse a Basquiat, da Dubuffet a Beuys, includendo giganti dell’arte come Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, e molti altri.